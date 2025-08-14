A notícia que atravessa o Brasil!

Noiva de Oruam visita rapper pela primeira vez desde prisão e desabafa: “Nunca perde o sorriso”

Fernanda Valença disse estar aliviada após encontrar o noivo e garantiu que o rapper está bem e mantendo o bom humor.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 19:20

Notícias do Brasil – A influenciadora Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, realizou sua primeira visita ao artista desde que ele foi preso, no dia 22 de julho. O cantor, cujo nome verdadeiro é Mauro, está detido no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são da jornalista Fabíola Reipert.

Após o encontro, Fernanda compartilhou um desabafo nas redes sociais, demonstrando alívio por ter visto o noivo. “Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Estou muito mais aliviada. Ele está bem, dentro do possível, se cuidando e se alimentando. Pra quem ama, a maior preocupação é essa. E ele nunca perde o sorriso do rosto”, disse.

Segundo Fernanda, a visita foi marcada por momentos de carinho e cumplicidade. “Oramos, almoçamos e não nos desgrudamos. Brincamos com as crianças, desenhamos e conversamos muito com elas. Estou toda rabiscada, até Mauro fez desenhos com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para todos e disse que ama vocês”, contou.

Essa foi a primeira vez que o casal pôde se reencontrar desde a prisão do artista, que continua cumprindo pena enquanto sua defesa atua no caso.

 

