Nova carteira de identidade entra em vigor e terá CPF como único número de identificação

Redação AM POST

Desde essa terça-feira (1º), os estados já podem emitir a nova carteira de identidade nacional que terá o número do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) como identificação única dos cidadãos. Com a padronização, o número do RG vai deixar de existir. A emissão da carteira será gratuita, e os institutos de identificação terão prazo até 6 de março de 2023 para se adequar à mudança.

As secretarias de segurança pública – que emitem as carteiras de identidade – terão o prazo de um ano para começar a expedir o novo modelo.

As pessoas não precisam correr para ter o novo modelo. O atual continua sendo aceito pelo prazo de 10 anos, para a população até 60 anos de idade. Para quem tem mais de 60, o documento não perde a validade.

A nova carteira vai ser padronizada: terá um único número de identificação, que será o CPF. Com isso, o número do RG vai deixar de existir. Além do documento físico vai ter o digital, com código de barras e validação de autenticidade por QR Code.

Segundo o governo, com esse sistema, um novo documento emitido em outro estado vai ficar registrado como uma segunda via – e não como um novo documento, sem relação com o antigo, como ocorre hoje.