Nova faixa do Minha Casa, Minha Vida atenderá famílias com renda de até R$ 12 mil

Notícias do Brasil – A Caixa Econômica Federal inicia, a partir desta segunda-feira (5), a contratação de crédito imobiliário voltado a famílias com renda de até R$ 12 mil, por meio da nova modalidade do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) voltada à classe média. A iniciativa busca ampliar o acesso à moradia para um público que, até então, não era contemplado nas faixas tradicionais do programa habitacional.

Batizada de Minha Casa, Minha Vida Classe Média, a nova linha oferece financiamento de até 80% do valor de imóveis novos, com taxa de juros nominal de 10% ao ano e prazo de pagamento de até 35 anos (420 meses). Para imóveis usados, o percentual financiado será de 60% nas regiões Sul e Sudeste e 80% nas demais regiões. O valor máximo do imóvel a ser financiado é de R$ 500 mil.

Segundo o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a expectativa é que cerca de 120 mil famílias sejam beneficiadas já em 2025. “Trata-se de uma iniciativa que democratiza o acesso ao crédito imobiliário e fortalece o sonho da casa própria para a classe média brasileira”, afirmou.

A nova modalidade é viabilizada com recursos do FGTS e capital próprio dos bancos autorizados a operar. A Caixa, maior agente financiador da habitação no país, foi a primeira a oferecer a linha.

Revisão nas faixas de renda

Além da novidade, o programa atualizou os limites das faixas já existentes: