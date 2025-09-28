Nova ponte sobre o Rio Curuçá na BR-319 será liberada ao tráfego na segunda-feira

Notícias do Brasil – A recuperação da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho, avança com a conclusão de uma etapa considerada essencial. Na próxima segunda-feira (29), será liberada ao tráfego a nova ponte sobre o Rio Curuçá. A antiga estrutura desmoronou em setembro de 2022, provocando a morte de cinco pessoas, o que reforçou a urgência da obra.

O investimento foi de aproximadamente R$ 43 milhões. A obra já está praticamente finalizada: o asfaltamento foi concluído e as equipes trabalham agora nos detalhes finais, como os cortes de dilatação e a pintura da sinalização horizontal. A liberação oficial ocorrerá após a conclusão desses ajustes.

A confirmação foi feita após uma inspeção parlamentar realizada na rodovia. Esta foi a segunda visita de parlamentares neste mês para acompanhar de perto o andamento das intervenções. Durante a vistoria, também foram monitorados os trabalhos na ponte sobre o Rio Autaz Mirim, outra construção fundamental para a revitalização da BR-319.

No caso da ponte do Autaz Mirim, os pilares já estão prontos, mas o tabuleiro — parte que sustentará o tráfego de veículos — ainda está em execução. A previsão é que a obra seja entregue entre novembro e dezembro deste ano, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego da rodovia.

O anúncio oficial das obras foi realizado neste sábado (27) pelo senador Eduardo Braga (MDB) e pelo deputado estadual Saullo Vianna (União-AM), que visitaram pessoalmente os canteiros. A expectativa é de que a recuperação das pontes represente um marco no processo de modernização da BR-319, considerada vital para a integração logística da região amazônica.