Brasil

Novas imagens mostram pastor de calcinha e peruca dias antes de vídeo que viralizou

Líder religioso alegou que estava realizando uma “investigação pessoal”.

Por Natan AMPOST

13/08/2025 às 16:25 - Atualizado em 13/08/2025 às 16:26

Notícias do Brasil – A polêmica envolvendo o bispo e pastor Eduardo Costa, de Goiânia (GO), ganhou novos capítulos quando mais imagens do religioso vestido com roupas femininas vieram à tona. Os registros indicam que o episódio que viralizou na web não foi isolado e já havia ocorrido dias antes da gravação que circulou amplamente nas redes sociais.

Segundo informações do portal LeoDias, o novo vídeo foi captado por câmeras de segurança no dia 6 de agosto, quatro dias antes do flagrante que gerou repercussão. Na filmagem, Eduardo aparece usando uma peruca loira e calcinha preta, caminhando em um ponto diferente da cidade. A gravação mostra o pastor parado próximo a um carro branco, sob uma árvore, até entrar no veículo pelo lado do motorista.

O caso veio a público no último dia 10 de agosto, quando um vídeo feito no Setor Urias Magalhães, zona norte de Goiânia, mostrou o pastor caminhando próximo a um bar vestido de forma incomum. Na ocasião, ele usava a mesma peruca loira, mas com uma calcinha azul, e parecia andar sem se preocupar com as pessoas ao redor. Em poucas horas, as imagens se espalharam em grupos de mensagens e perfis de humor, rendendo memes, piadas e debates.

Leia mais: Bispo flagrado de peruca loira e calcinha é servidor do TJGO

Explicação e reação do pastor
Diante da repercussão, Eduardo Costa gravou um vídeo ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, para se pronunciar. Ele alegou que estava realizando uma “investigação pessoal” relacionada a um problema particular e que, para não ser reconhecido, decidiu se disfarçar com roupas femininas.

“Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir”, afirmou o pastor, que não informou se registrou ocorrência policial sobre a suposta tentativa de chantagem.

