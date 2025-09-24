A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Novo acordo do PL da Anistia deve deixar Bolsonaro em prisão domiciliar por 1 ano e 7 meses

A pena total de Bolsonaro, atualmente superior a 27 anos de prisão.

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 17:37 - Atualizado em 24/09/2025 às 17:53

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O ex-presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para que seu partido, o PL, apoie o PL da Anistia, também chamado de PL da Dosimetria, que será apresentado para votação no plenário da Câmara dos Deputados.

PUBLICIDADE

Leia mais: Câmera de segurança flagra momento da colisão entre Amarelinho e caçamba que deixou vários feridos em Manaus

Segundo informações do projeto, a pena total de Bolsonaro, atualmente superior a 27 anos de prisão, cairá para 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar. Apesar da redução, o ex-presidente seguirá inelegível e, portanto, não poderá disputar as eleições de 2026.

PUBLICIDADE

O PL da Dosimetria visa reduzir penas de diversos crimes imputados a Bolsonaro e outros acusados, com dispositivo que impede a sobreposição de penas para crimes correlatos no mesmo processo.

Além do ex-presidente, todos os condenados pelos atos de 8 de Janeiro poderão cumprir suas penas em casa e não terão mais tempo de prisão a cumprir assim que o projeto for sancionado.

A proposta vem gerando polêmica na Câmara, já que críticos afirmam que a medida beneficiaria políticos envolvidos em crimes graves e poderia enfraquecer a punição a responsáveis pelos ataques ao Congresso e ao STF.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Polícia

Pai é preso em Nhamundá por permitir relação de filha de 11 anos com adulto

Outro investigado está foragido.

há 4 minutos

Amazonas

Wilson Lima entrega viaturas, lanchas blindadas e cita apreensão recorde de drogas no Amazonas

Governador anuncia reforço de frota e tecnologia.

há 35 minutos

Política

Michelle Bolsonaro admite possibilidade de candidatura em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

há 56 minutos

Polícia

Homem é procurado por invadir mercadinho e fazer reféns no interior do Amazonas

Câmeras registraram a ação; imagem do suspeito foi divulgada e denúncias podem ser feitas aos números 197 (PC-AM) e 181 (SSP-AM).

há 1 hora

Amazonas

Polícia investiga se bote incendiado tem ligação com acidente fatal no Rio Negro

O piloto da moto aquática, o empresário Robson Tiradentes, conhecido no setor de eventos, também sofreu ferimentos.

há 1 hora