Brasil

Novo programa garante botijão de gás gratuito para 15,5 milhões de famílias

Com 15,5 milhões de famílias atendidas, o Gás do Povo vai substituir o Auxílio Gás e distribuir 65 milhões de botijões por ano.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 19:22

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quinta-feira (4) o programa Gás do Povo, iniciativa que substitui o antigo Auxílio Gás e amplia em três vezes o número de famílias contempladas. Diferente do modelo anterior, em que o benefício era pago em dinheiro, agora os contemplados poderão retirar o botijão diretamente nas revendedoras credenciadas pelo governo federal.

De acordo com o governo, serão 15,5 milhões de famílias beneficiadas, alcançando quase 50 milhões de pessoas em todo o país. O programa prevê a distribuição de aproximadamente 65 milhões de botijões por ano.

Como vai funcionar

O benefício será destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Quem já recebe Bolsa Família terá prioridade. A quantidade de botijões por ano varia conforme o tamanho da família: até três para lares com dois integrantes, quatro para famílias de três pessoas e seis para aquelas com quatro ou mais membros.

O acesso será feito por meio de aplicativo próprio ou utilizando o cartão do Bolsa Família. Também haverá a opção de retirar um vale impresso em agências da Caixa Econômica ou lotéricas. As revendas terão identidade visual padronizada, facilitando a identificação dos pontos de retirada.

Impacto social

Lula destacou o alto preço do gás e a dificuldade enfrentada pelas famílias mais pobres:
“Não é justo que alguém precise gastar até 10% do salário mínimo para comprar um botijão. Esse programa garante dignidade e segurança alimentar”, afirmou.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Gás do Povo é uma das políticas sociais mais importantes do governo, por combater a pobreza energética e proteger famílias que ainda recorrem à lenha, álcool ou querosene para cozinhar.

O programa contará com orçamento de R$ 3,57 bilhões em 2025, chegando a R$ 5,1 bilhões em 2026, totalmente custeados com recursos públicos.

