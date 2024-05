Novo vídeo mostra motorista do Porsche falando com voz embargada antes de acidente; assista

O caso do motorista da Porsche que causou um grande acidente que resultou na morte de um motorista de aplicativo, em São Paulo, ganhou atualizações. Um novo vídeo mostra o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos, falando com a voz embargada. As imagens são estão em posse do Ministério Público de São Paulo desde a última segunda-feira (13).

As imagens, que empresário saindo da casa de poker, na madrugada de 31 de março, foram incluídas no processo. O vídeo foi gravado minutos antes deele causar o acidente fatal Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

PUBLICIDADE

O vídeo mostra Fernando desequilibrado tentando fechar a porta do carro. Neste momento, Juliana de Toledo, a namorada do amigo dele, Marcus Vinícius, pergunta onde ele iria. Fernando responde: “Eu vou jogar sinuca”. A amiga repete a pergunta e o empresário insiste na resposta.

Nas imagens, é possível identificar que a namorada de Fernando, Giovanna Pinheiro, se nega a ir no carro com ele. “Então você vai sozinho”, diz a jovem. Neste momento, o empresário bate a porta do carro.

Fernando Sastre se entregou à polícia no último dia 6 de maio, depois de quatro pedidos de prisão feitos pelo Ministério Público de São Paulo. Ele está preventivamente preso na penitenciária de Tremembé II.

PUBLICIDADE

Veja o vídeo