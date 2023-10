Número de militares presos por furto de armas do Exército sobe para 19

O Exército Brasileiro comunicou nesta sexta-feira (27) a prisão administrativa de mais dois militares no contexto do furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de Barueri, na Grande São Paulo, totalizando 19 prisões até o momento.

O Comando Militar do Sudeste esclareceu que os militares estão cumprindo punição disciplinar devido a “falhas de conduta e/ou erros de procedimento nos processos de fiscalização e controle de armamento”. As punições consistem em detenção no próprio arsenal por um período de até 20 dias, durante os quais há restrições de circulação. Conforme relata a Folha: “O Exército aguarda autorização para prender seis militares diretamente envolvidos no furto das armas. O pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao Superior Tribunal Militar, mas a autorização ainda não havia sido concedida até o início da tarde desta sexta”.

Do total de 21 metralhadoras subtraídas, 17 foram recuperadas pelas polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, reportou que a comercialização das armas foi negociada com organizações como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC).