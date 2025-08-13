A notícia que atravessa o Brasil!

“O Brasil não aguenta mais o Lula”, diz Tarcísio em evento do banco BTG

O encontro contou ainda com a participação dos governadores Ratinho Jr. (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Eduardo Leite (PSD).

Por Jonas Souza

13/08/2025 às 15:48

Notícias do Brasil  – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (13/8), durante o evento AgroFórum promovido pelo banco BTG Pactual, que o “Brasil não aguenta mais o Lula” e que ele e outros governadores de direita possuem o “receituário” para resolver os problemas fiscais e morais do país.

O encontro contou ainda com a participação dos governadores Ratinho Jr. (PSD-PR), Ronaldo Caiado (União-GO) e Eduardo Leite (PSD-RS), todos considerados presidenciáveis. Durante o evento, os políticos se apresentaram como parte de uma “nova safra” de líderes e fizeram diversas críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tarcísio ressaltou que o Brasil está há 40 anos debatendo a mesma liderança e que o país corre o risco de perder oportunidades em áreas estratégicas como transição energética, biotecnologia e economia do conhecimento. “O Brasil não aguenta mais excesso de gasto, aumento de imposto e corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT, o Brasil não aguenta mais o Lula”, disse, recebendo aplausos da plateia e dos demais governadores.

O governador paulista também destacou feitos de sua gestão, como a privatização da Sabesp, a PEC que desvinculou receitas da Educação e a diminuição de usuários de drogas na Cracolândia, além de políticas para reduzir gastos públicos e aumentar investimentos. “Se a gente perguntar qual é a receita fiscal para o Brasil, a gente tem. O receituário está posto na mesa. Também temos o receituário para a crise moral”, afirmou.

Outros governadores também criticaram o governo federal. Ronaldo Caiado classificou Lula como “um anão na política” e ressaltou que o futuro presidente deverá “colocar o país para cima”. Ratinho Jr. afirmou que é preciso alguém “normal” para tratar os problemas do Brasil com seriedade, em referência a um vídeo do presidente comendo jabuticaba. Eduardo Leite defendeu renovação política e destacou que a eleição de 2026 deve marcar a passagem de uma nova geração à frente do país.

