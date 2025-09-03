A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Oficial de Justiça deixou de intimar suspeito por causa de lagartixas em interruptor da campainha

Servidor afirmou que presença de duas lagartixas representava risco de insalubridade e impediu a entrega da intimação.

Por Fernanda Pereira

03/09/2025 às 06:22

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil  – Um oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) registrou uma justificativa inusitada em certidão, ao afirmar que não conseguiu intimar um suspeito devido à presença de duas lagartixas sobre o interruptor da campainha da residência.

PUBLICIDADE

O episódio ocorreu em 26 de agosto, durante tentativa de cumprimento do mandado em um endereço na capital paulista.

No documento anexado ao processo, o servidor destacou que a campainha estava empoeirada e que a situação oferecia risco, classificando o ambiente como insalubre, motivo pelo qual decidiu não prosseguir com a diligência naquele momento.

PUBLICIDADE

Leia mais: Oficial de Justiça vai até hospital e intima Bolsonaro na UTI por processo no STF

O caso ganhou repercussão pela singularidade da justificativa e gerou discussões sobre os limites da atuação dos oficiais de Justiça em campo e as condições enfrentadas durante o cumprimento das ordens judiciais.

Apesar da recusa, o suspeito ainda precisa ser intimado, e caberá ao tribunal definir uma nova tentativa de entrega do mandado.

Até agora, não há confirmação se o TJSP abrirá algum procedimento administrativo para avaliar a conduta do servidor ou se tratará o episódio como uma ocorrência isolada.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Jovem sequestrada é encontrada decapitada com mensagem ameaçadora do CV

Eduarda Rodrigues dos Santos, 22 anos, foi sequestrada e morta em Eunápolis.

há 34 segundos

Brasil

EUA pressionam bancos brasileiros a cumprirem sanções da Lei Magnitsky contra Moraes

o descumprimento pode acarretar sanções secundária

há 28 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 141 vagas de emprego para esta quarta-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 46 minutos

Manaus

Interdições e desvios de trânsito começam nesta quarta para o #SouManaus 2025

Interdições começam nesta quarta-feira (3) e seguem até o fim do festival, que deve reunir milhares de pessoas nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

há 1 hora

Amazonas

Fumaça das queimadas volta a afetar qualidade do ar e preocupar população no interior do Amazonas

Em meio a registros de poluição por fumaça, grupo estratégico de defesa dos vulneráveis acompanha de perto a situação.

há 2 horas