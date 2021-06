Olavo de Carvalho diz que Omar Aziz “é um bosta”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O escritor e filósofo, Olavo de Carvalho, considerado um “guru” do bolsonarismo, criticou nesta quarta-feira (2) nas redes sociais o presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD).

“O Aziz é um bosta”, disparou o escritor em publicação no Facebook. Nos comentários do post os seguidores do filósofo concordaram com a afirmação. “Oportunistas de ocasião”, disse um internauta.

Nos bastidores comenta-se que o senador usa a CPI como palanque eleitoral voltado para o pleito do ano que vem quando pretende se reeleger e ser manter no cargo no Congresso Nacional.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid ouve nesta quarta-feira o depoimento da epidemiologista Luana Araújo. O motivo da convocação foi a breve passagem da médica pelo Ministério da Saúde. Luana chegou a ser indicada para o cargo de secretária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, mas teve sua nomeação cancelada após dez dias. Ela é crítica do uso da hidroxicloroquina para tratamento do novo coronavírus, o que fez os senadores acreditarem que a saída dela tenha relação com seu posicionamento em relação ao remédio.

Ontem foi a vez da médica Nise Yamaguchi irá depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga se o governo federal errou no combate à pandemia.