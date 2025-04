Onça ‘morta de fome’ esmagou crânio de caseiro antes de devorá-lo; veja novas imagens

O brutal ataque que vitimou o caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, em um pesqueiro às margens do rio Miranda, em Aquidauana (MS), ganhou contornos ainda mais chocantes com novas informações reveladas por um sobrinho da vítima. O relato, divulgado nesta quarta-feira (23), aponta que a onça-pintada responsável pela morte do idoso observava e estudava os passos dele há semanas antes de agir de forma letal.

Jorge, que trabalhava no local havia anos, mantinha uma rotina meticulosa: acordava sempre às 5h da manhã, tomava café e, por volta das 6h, fazia a inspeção dos barcos ancorados no rio. De acordo com o sobrinho, câmeras de segurança flagraram diversas vezes a presença da onça durante o dia, circulando pela região dos barcos e até descansando nas margens do rio – comportamento incomum para o horário e que chamou a atenção apenas após a tragédia.

Na manhã de segunda-feira (21), a onça utilizou o elemento surpresa em um ataque estrategicamente armado. Escondida atrás de um pé de acuri, ela aguardou o momento exato em que Jorge se aproximava da passarela em direção aos barcos – um trajeto que ele percorria religiosamente todos os dias. Sem perceber o perigo, o caseiro foi surpreendido por um salto fulminante do felino, que o derrubou com um único golpe fatal na cabeça.

Segundo os policiais militares ambientais, o corpo de Jorge foi localizado a cerca de 300 metros do local do ataque, dentro de uma toca da onça. Pegadas e fragmentos de roupas indicavam o caminho por onde o corpo foi arrastado. Os agentes também confirmaram que uma semana antes do ataque, Jorge havia encontrado pegadas de onças na propriedade, mas em tom descontraído, desconsiderou o risco ao comentar: “Não vai comer não!”.

A morte do caseiro expõe não apenas o perigo real da convivência com animais selvagens em áreas de mata, mas também a impressionante inteligência e capacidade de estratégia desses predadores. Especialistas ressaltam que a onça-pintada, além de força e agilidade, demonstra um comportamento territorialista e, muitas vezes, surpreendentemente calculista.