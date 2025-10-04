Ônibus cheio de estudantes sofre acidente e pega fogo; assista

Notícias do Brasil – Estudantes viveram momentos de desespero e correria nas ruas de Porto Alegre. Um ônibus de excursão com alunos do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, de Vacaria, perdeu o controle na Rua Espírito Santo, no centro da capital gaúcha, na tarde de sexta-feira (3), e colidiu contra cerca de dez veículos antes de pegar fogo em frente a um prédio comercial.

Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus desce desgovernado a ladeira íngreme, batendo nos carros estacionados enquanto passageiros tentam escapar pelas janelas e portas. Moradores e transeuntes que presenciaram o acidente ajudaram os estudantes a deixar o veículo antes que as chamas se alastrassem.

O coletivo transportava 57 adolescentes, dois professores e o motorista, todos em retorno de uma visita ao Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar, o incidente começou por volta das 16h, quando o motorista teria parado o ônibus após o veículo atingir fios de alta tensão. Em seguida, o coletivo começou a descer sozinho, aparentemente por falha nos freios.

A trajetória desgovernada terminou de forma violenta ao colidir contra a fachada de um edifício. Com o impacto, o ônibus explodiu em chamas, danificando a estrutura do prédio e causando pânico entre os pedestres. Em poucos minutos, uma espessa coluna de fumaça escura tomou conta da rua.

Apesar do susto, todos os ocupantes conseguiram sair a tempo, e não houve registro de feridos graves. No entanto, vários estudantes, com idades entre 15 e 17 anos, precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça.

A Secretaria de Educação do Estado (Seduc) confirmou que dois jovens foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, ambos fora de perigo. A pasta informou ainda que está prestando assistência psicológica e logística aos alunos e professores, além de organizar o retorno seguro do grupo a Vacaria.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Brigada Militar atuaram rapidamente para conter o fogo e isolar a área, evitando novos incidentes. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar os danos estruturais no prédio atingido.