Operação da PF prende mães suspeitas de estuprarem filhos e compartilharem imagens na web

A Operação Anêmona, deflagrada na manhã desta segunda-feira (31) pela Polícia Federal (PF), prendeu seis mães, ainda não identificadas, suspeitas de estuprar os próprios filhos, e compartilhar vídeos e fotos dos abusos na internet. A ação tem como objetivo combater crimes sexuais contra crianças na internet.

As diligências começaram em setembro de 2022 por meio de publicações de um usuário em fóruns da DarkWeb, que convencia mulheres com filhos pequenos a estuprarem suas crianças e produzirem imagens dos crimes. Em seguida, elas enviavam o material ao suspeito, que fazia as postagens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PF conseguiu identificar o suspeito, residente na cidade de Fortaleza. Em dezembro de 2022, ele foi preso na Operação Psique Sombria. Com o acusado, foram apreendidos mais de 12 mil arquivos, incluindo vídeos e fotos, além de diálogos mantidos entre o aliciador e mulheres.

A PF identificou seis mães, que são alvo da operação Anêmona. As investigadas residem em Fortaleza, Maranguape, Juazeiro do Norte, no Ceará e Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Elas serão indiciadas pelas práticas dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, além dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Redação AM POST