A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Operação mira donos da Camisaria Colombo por suspeita de fraude bancária e ocultação de bens

Investigação aponta esquema de fraude bancária e ocultação de patrimônio envolvendo a empresa.

21/08/2025 às 12:11 - Atualizado em 21/08/2025 às 13:14

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, são alvos de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira, 21, por suspeita de envolvimento em fraudes no sistema bancário e ocultação de patrimônio. Investigadores estimam que a trama teria rendido aos empresários R$ 21 milhões. O Estadão busca contato com as defesas.

PUBLICIDADE

A Justiça de São Paulo determinou a prisão de quatro investigados, entre eles os irmãos Jabur Maluf, e autorizou buscas em 12 endereços em São Paulo, Avaré (SP), Birigui (SP) e Brasília.

Segundo a investigação, o sistema da PagSeguro foi manipulado por meio de fraudes digitais para criar créditos inexistentes. Isso foi possível por uma “vulnerabilidade” do sistema, de acordo com a Polícia Civil. Depois disso, o dinheiro foi movimentado de forma pulverizada em diversas contas bancárias.

PUBLICIDADE

O objetivo, de acordo com os investigadores, era dissimular bens e valores no processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo, em prejuízo aos credores.

Leia mais: CPMI será instalada nesta semana para investigar fraude do INSS

A investigação que levou à Operação Fractal teve início a partir de uma denúncia da própria PagSeguro, que identificou e reportou o furto de valores às autoridades.

PUBLICIDADE

A Divisão de Crimes Cibernéticos está à frente do inquérito.

A Polícia Civil confirmou a prisão de Álvaro Jabur no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, e de um representante formal da empresa BS Capital, também envolvida no esquema. Paulo Jabur segue foragido.

O inquérito, iniciado em dezembro após denúncia de uma instituição financeira, aponta que a fraude tinha como objetivo ocultar patrimônio durante um processo de recuperação judicial, causando prejuízos a credores e ao sistema financeiro nacional. Outras pessoas que teriam se beneficiado das transferências também são alvo das investigações.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Polícia

Suspeito de matar mulher deficiente a facadas dentro de sua própria casa é preso em Manaus

Criminoso entrou pelo telhado da casa da vítima.

há 5 minutos

Economia

Pesquisa mostra que 62% dos brasileiros têm qualidade de vida afetada por alta nos custos de moradia

O cenário se agrava com a percepção de aumento desses gastos: 66% perceberam que os valores subiram nos últimos 12 meses.

há 8 minutos

Polícia

Homem é preso por atear fogo na casa da irmã grávida no Zumbi, em Manaus

Prisão ocorreu devido à operação Shamar.

há 35 minutos

Brasil

Bolsonaro pediu em mensagem ao filho Eduardo que poupasse críticas ao ministro Gilmar Mendes

As conversas foram datadas de junho deste ano e foram encontradas durante investigações da PF sobre de obstrução da Justiça.

há 48 minutos

Manaus

Investigadora da PC-AM é flagrada dirigindo caminhonete Amarok usada para crimes em Manaus

Policial foi abordada com armas e equipamentos, mas liberada após depoimento no 8º DIP.

há 1 hora