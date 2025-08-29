Operação no Amapá flagra garimpo ilegal de ouro no Rio Vila Nova

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Amapá deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Purificatio Midae para combater a extração ilegal de ouro no Rio Vila Nova, no município de Porto Grande. A ação contou com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e resultou na destruição de equipamentos utilizados na atividade clandestina, incluindo uma balsa flagrada em operação no leito do rio.

O nome da operação faz referência ao rei Midas, da mitologia grega, que se purificou ao mergulhar em um rio após ser amaldiçoado com o toque que transformava tudo em ouro. A escolha simboliza o objetivo da ação: combater o uso predatório dos recursos naturais para enriquecimento ilegal.

Degradação ambiental

Durante a fiscalização, os agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Combate aos Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) encontraram um cenário preocupante de degradação ambiental. O rio apresentava assoreamento, bancos de areia e mudanças no curso natural, colocando em risco a fauna aquática e a subsistência das comunidades ribeirinhas.

A balsa utilizava motores, dragas e mercúrio para a extração de ouro, métodos altamente poluentes. O Ibama aplicou multas e determinou a destruição dos equipamentos para evitar a retomada da atividade e reduzir os danos ambientais.

Responsáveis identificados

A Polícia Civil identificou a possível dona da balsa, já investigada por crimes ambientais e por usurpação de bens da União. O inquérito segue em andamento sob responsabilidade da Dema.

O delegado Wellington Ferraz, responsável pela operação, destacou a importância da ação integrada:

— “O combate ao garimpo ilegal é fundamental para proteger nossos rios e comunidades. A Polícia Civil reafirma seu compromisso em atuar firmemente contra crimes que atentam contra o meio ambiente e o patrimônio da União”, afirmou.