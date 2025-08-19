A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Oposição alerta para risco à liberdade de expressão em votação do “ECA Digital” na Câmara

O texto, apoiado por mais de 270 entidades da sociedade civil, deve ter a urgência pautada nesta quarta-feira (20).

Por Jonas Souza

19/08/2025 às 19:52 - Atualizado em 19/08/2025 às 20:09

Ver resumo

Notícias do Brasil  – A oposição na Câmara dos Deputados promete obstruir a votação do Projeto de Lei (PL) 2.628/2022, conhecido como ECA Digital, sob o argumento de que a proposta representa ameaça à liberdade de expressão e pode instituir um modelo de censura às redes sociais. O texto, apoiado por mais de 270 entidades da sociedade civil, deve ter a urgência pautada nesta quarta-feira (20) no plenário da Casa.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Presidente Figueiredo é alvo de investigação do MPC-AM por supostas irregularidades em contratações

O projeto, já aprovado pelo Senado, obriga as plataformas digitais a adotar medidas “razoáveis” para prevenir que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos ilegais ou considerados impróprios. Além disso, prevê mecanismos mais rígidos para verificação da idade dos usuários e regras de supervisão por parte dos pais ou responsáveis.

Divergência entre os parlamentares

Deputados contrários à proposta, como a líder do PL, Caroline de Toni (PL-SC), alegam que a iniciativa pode abrir espaço para censura e que as leis atuais já permitem a punição de crimes virtuais. “O que a gente precisa é melhorar o ordenamento jurídico e a integração entre as polícias e as plataformas, não criar um sistema de regulamentação que ameaça a liberdade de expressão”, afirmou.

PUBLICIDADE

Já os defensores do texto, como o relator Jadyel Alencar (Republicanos-PI) e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), argumentam que a regulação é necessária para proteger crianças e adolescentes da exposição precoce a conteúdos nocivos. “Essa é uma pauta urgente da sociedade brasileira e que precisa ser enfrentada, assim como o Senado já enfrentou”, disse Motta.

Apoio de entidades

O PL 2.628 tem apoio de instituições como o Instituto Alana, Fundação Abrinq, Fundação Roberto Marinho, além de diversas Pastorais da Criança. Em carta conjunta, 270 organizações destacaram que a proteção integral de crianças e adolescentes deve ser responsabilidade compartilhada entre famílias, Estado e setor privado, incluindo as big techs.

Resistência das plataformas

As empresas de tecnologia, por meio do Conselho Digital — que reúne Google, Meta, TikTok, Amazon e outras —, já manifestaram preocupação com o texto. Segundo a entidade, as exigências podem ser consideradas “obrigações excessivas” e levar à remoção indiscriminada de conteúdos legítimos, o que, segundo elas, afetaria diretamente a liberdade de expressão no ambiente digital.

Com a urgência em pauta, caso seja aprovada, a proposta pode ser levada diretamente ao plenário e, em seguida, à sanção presidencial.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Polícia captura cinco foragidos em operações em Manaus e Parintins

Prisões ocorreram em bairros da zona norte de Manaus e em Parintins, incluindo suspeitos de homicídio e tráfico de drogas.

há 27 segundos

Polícia

Dois homens são presos por violência doméstica em Manaus e Amaturá

Prisões ocorreram durante a Operação Shamar, que intensifica o combate à violência contra a mulher em todo o país.

há 14 minutos

Brasil

MP do Ceará denuncia Tirullipa por importunação sexual na Farofa da Gkay

Denúncia aponta que humorista expôs corpos de vítimas sem consentimento.

há 37 minutos

Brasil

Bancos brasileiros perdem R$ 41,9 bi na Bolsa após decisão de Flávio Dino sobre Lei Magnitsky

A medida é vista por analistas e investidores como um movimento para barrar a aplicação da Lei Magnitsky no país.

há 60 minutos

Política

União Brasil e PP oficializam criação da “superfederação” União Progressista, maior força política do país

O novo bloco político passa a ser a maior força partidária do Brasil, com a maior bancada na Câmara dos Deputado.

há 1 hora