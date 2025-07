Oposição no Senado anuncia foco total no impeachment de Alexandre de Moraes

Notícias do Brasil – Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (21), os senadores Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES) afirmaram que o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, será a principal pauta da oposição no Senado Federal. A coletiva estava prevista para contar com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sua participação foi cancelada.

Leia mais: Nikolas Ferreira é atingido por objeto durante ato com Bolsonaro

PUBLICIDADE

Segundo os parlamentares, Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seriam os responsáveis pelas recentes sanções tarifárias impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, em referência ao chamado “tarifaço” promovido pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Apesar do anúncio político, não há previsão explícita na Constituição Federal para o impeachment de ministros do STF. O texto constitucional, no entanto, prevê que cabe ao Senado Federal processar e julgar ministros da Suprema Corte nos casos de crimes de responsabilidade.

A proposta de impeachment de Moraes surge em meio a uma crescente tensão entre membros da oposição e o Judiciário, especialmente diante das recentes decisões do STF envolvendo o ex-presidente Bolsonaro.