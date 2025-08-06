Oposição resiste, mas Hugo Motta consegue abrir sessão da Câmara após tensão e ameaça de suspensão

Notícias do Brasil – Em meio a um cenário de alta tensão política, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), conseguiu abrir sessão plenária na noite desta quarta-feira (6/8), às 22h20, após horas de resistência de parlamentares da oposição que ocupavam a Mesa Diretora da Casa em protesto.

O impasse começou ainda na tarde do mesmo dia, quando Motta marcou a sessão para as 20h30, mesmo com o plenário ocupado por deputados bolsonaristas contrários à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que impôs prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante reunião com líderes partidários, Motta afirmou que conduziria pessoalmente a sessão e chegou a ameaçar suspender o mandato de parlamentares que se recusassem a deixar os assentos da Mesa.

A tensão aumentou com a chegada da Polícia Legislativa ao Salão Verde, mas, apesar da pressão, os deputados de oposição mantiveram a ocupação e impediram o início da sessão no horário marcado. O clima esquentou por volta das 22h10, quando Hugo Motta tentou iniciar os trabalhos e foi recebido com resistência física, gerando empurra-empurra entre parlamentares.

Após um acordo costurado entre líderes da base e da oposição, ficou decidido que a sessão seria aberta apenas para um pronunciamento do presidente da Câmara, seguido de seu encerramento. Os deputados da oposição, então, deixaram os assentos da Mesa Diretora pouco antes das 22h20.

Apesar de breve, a sessão foi simbólica. A atitude de Motta foi interpretada como uma tentativa de reafirmar a autoridade institucional da presidência da Casa diante das ações de obstrução dos aliados de Bolsonaro.

A oposição promete seguir mobilizada e novos protestos não estão descartados.