Oruam permanece preso após audiência de custódia e será transferido para cela coletiva

Notícias do Brasil – O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido profissionalmente como Oruam, teve a prisão preventiva mantida em nova audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (4). Em seguida, foi confirmada sua transferência de cela individual para uma cela coletiva no Presídio Bangu 3, na Penitenciária Dr. Serrano Neves, unidade que abriga integrantes do Comando Vermelho .

PUBLICIDADE

Leia mais: Oruam pinta cabelo de preto após entrar em presídio por exigência do sistema

A juíza da Central de Custódia, Laura Noal Garcia, afirmou que “o mandado de prisão está dentro do prazo de validade e a decisão que gerou sua expedição não foi revogada” e que “sendo regulares o ato prisional e o mandado… não há nada a prover” .

Acusações e antecedentes

O rapper está detido desde 22 de julho, quando se entregou à Polícia Civil após expedição de mandado de prisão preventiva. A decisão ocorreu em razão de um confronto na noite anterior, quando Oruam e amigos atiraram pedras contra policiais civis que cumpriam mandado de prisão na residência dele, no bairro do Joá (Zona Oeste do Rio). O menor alvo da operação fugiu do local .

PUBLICIDADE

Em 30 de julho, a Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Rio e tornou Oruam réu por tentativa de homicídio qualificada contra um delegado e um policial civil. Também foi incluído como réu Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, amigo do cantor. De acordo com a acusação, pedras com peso de até 4,85 kg foram arremessadas de cerca de 4,5 metros de altura, configurando dolo eventual frente ao risco de morte .

Além disso, Oruam responde por outros crimes como associação ao tráfico, tráfico de drogas, resistência qualificada, desacato, dano, ameaça e lesão corporal, e foi apontado por supostamente declarar ser filho de Marcinho VP, identificado como líder do Comando Vermelho .

Condições de detenção e contexto institucional

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) reforçou que a cela coletiva para onde Oruam será encaminhado abriga presos ligados à facção Comando Vermelho, seguindo critérios de identificação por vínculos criminais .

Inicialmente, o rapper ficou em cela individual, conforme relato da Seap, com alimentação padrão da unidade e sem contato com outros detentos. Essa situação perdurou até a transferência confirmada após a audiência de custódia desta segunda-feira .