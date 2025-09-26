A notícia que atravessa o Brasil!

Oruam tem prisão revogada por decisão do STJ

Na decisão, Paciornik destacou que a fundamentação utilizada para justificar a prisão preventiva do artista foi insuficiente.

Por Beatriz Silveira

26/09/2025 às 21:51

Notícias do Brasil – O ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou na noite desta sexta-feira (26/9) a prisão do rapper Oruam, de 25 anos, ao acolher recurso apresentado pelo advogado de defesa, Gustavo Mascarenhas; para o magistrado, a decisão de 1ª instância que impôs a preventiva careceu de fundamentação suficiente.

No despacho, Paciornik apontou que os argumentos usados para sustentar a custódia cautelar eram “razões vagas”, como o suposto risco de reiteração delitiva com base em publicações nas redes sociais e uma possível fuga mencionada pelo próprio réu. O ministro também ressaltou que Oruam é réu primário e se apresentou espontaneamente para cumprir o mandado.

O artista havia se entregado em 22 de julho, após ter a prisão decretada pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e associação ao Comando Vermelho (CV). Filho de Marcinho VP e sobrinho de Elias Maluco — condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes —, Oruam tem tatuagens em homenagem aos dois, mas nega envolvimento em atividades criminosas. Antes de se apresentar, publicou um vídeo no Instagram afirmando: “Não sou bandido”.

Em ascensão, Oruam foi revelado em 2022 com a faixa “Invejoso”, entrou para a gravadora Mainstreet, de Orochi, e marcou presença em grandes festivais como Rock in Rio e Lollapalooza em 2024. Famoso por ostentar joias, carros de luxo e festas nas redes, também viralizou ao exibir um gato Savannah F1, avaliado em até R$ 100 mil. No mesmo ano de projeção nacional, foi eleito “Revelação do Trap” pelo portal Sobre Funk. Criado na Cidade de Deus (RJ), começou a gravar em 2021; é filho de Márcia Gama e tem quatro irmãos.

