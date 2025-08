“Os EUA já deram golpe aqui e não vou desistir de trocar o dólar”, diz Lula

Notícias do Brasil – Durante uma declaração contundente sobre política internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os Estados Unidos já intervieram politicamente no Brasil no passado e reafirmou que não vai recuar em sua proposta de reduzir a dependência do dólar nas transações comerciais internacionais.

“Os EUA já deram golpe aqui”, disse Lula, sem entrar em detalhes sobre o contexto histórico a que se referia. A fala ocorreu em meio a discussões sobre a multipolaridade econômica e o fortalecimento de blocos como os BRICS, que defendem a criação de uma moeda própria para o comércio entre países-membros.

O presidente brasileiro tem reiterado a importância de alternativas ao dólar como forma de fortalecer a autonomia econômica de países em desenvolvimento. “Não vou desistir de trocar o dólar”, declarou, ao defender maior protagonismo das economias do Sul Global nas decisões internacionais.

A proposta de Lula encontra eco entre líderes de outras nações emergentes, especialmente diante da crescente instabilidade geopolítica e da centralização financeira sob o comando de Washington. No entanto, também gera críticas de setores que consideram a desdolarização arriscada ou precipitada.