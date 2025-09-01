A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ostentação: Influencer Karol Digital é presa no Tocantins por movimentar R$ 217 milhões com jogos ilegais

Acusada de lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção, Karol Digital teve patrimônio milionário bloqueado pela Justiça.

Por Marcia Jornalist

01/09/2025 às 09:58 - Atualizado em 01/09/2025 às 10:25

Ver resumo

Notícias do Brasil – Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi presa preventivamente no dia 22 de agosto em Araguaína (TO), acusada de exploração de jogos ilegais e associação criminosa, segundo investigação da Polícia Civil divulgada pelo programa “Fantástico” neste domingo (31).

PUBLICIDADE

Entre 2019 e 2024, a influenciadora movimentou cerca de R$ 217 milhões, conforme apurado pelas autoridades.

Além da exploração de jogos, Karol Digital é investigada por lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular, corrupção passiva e tráfico de influência.

PUBLICIDADE

A polícia identificou que ela simulava ganhos em apostas para atrair seguidores a plataformas ilegais, sendo que os supostos prêmios exibidos em vídeos eram, na verdade, pagamentos feitos por contrato com essas empresas, conforme explicou o delegado Wanderson Queiroz.

A investigação teve início após denúncia ao Ministério Público do Tocantins em 2023, quando a influenciadora efetuou a compra de uma mansão de R$ 4 milhões à vista, por meio de transferência via Pix.

Posteriormente, Karol adquiriu imóveis avaliados em R$ 10 milhões e produziu um reality show transmitido diretamente de sua residência.

PUBLICIDADE

Nas redes sociais, ela ostentava um estilo de vida luxuoso, com roupas de grife, fazendas, haras, barcos e uma coleção de carros esportivos, incluindo uma McLaren avaliada em mais de R$ 3 milhões.

LEIA MAIS: Jovem de Manaus é presa no Japão como ‘mula’ do tráfico internacional de drogas

Todo o patrimônio da influenciadora foi bloqueado pela Justiça. A defesa afirma que a investigação é ilegal e pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Se condenada, Karol Digital pode cumprir mais de 10 anos de prisão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Aliados de Bolsonaro intensificam mobilização para atos em 7 de Setembro

Convocações são feitas principalmente pelas redes sociais e reforçam o pedido de “Anistia Já” para presos do 8/1.

há 9 minutos

Manaus

Veja o momento em que motorista é preso em flagrante após atropelar e matar mulher na Zona Leste de Manaus

Condutor envolvido no acidente que matou uma mulher no bairro São José 1, foi detido pela polícia.

há 24 minutos

Brasil

Mulher agredida com mais de 60 socos pelo ex-namorado mostra rosto em recuperação

As imagens divulgadas por Juliana emocionaram seguidores.

há 29 minutos

Economia

Exportações de café do Brasil para os EUA caem quase 50% em agosto devido ao tarifaço

Entre 1º e 25 de agosto de 2025, embarques somaram 193,9 mil sacas, uma queda de 46,6%.

há 32 minutos

Manaus

Mulher é atropelada e morre esmagada em colisão com três veículos na Zona Leste de Manaus; Veja

Acidente envolvendo S10, carro de passeio e mini van ocorreu na manhã desta segunda-feira no bairro São José 1.

há 44 minutos