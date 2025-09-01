Ostentação: Influencer Karol Digital é presa no Tocantins por movimentar R$ 217 milhões com jogos ilegais

Notícias do Brasil – Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi presa preventivamente no dia 22 de agosto em Araguaína (TO), acusada de exploração de jogos ilegais e associação criminosa, segundo investigação da Polícia Civil divulgada pelo programa “Fantástico” neste domingo (31).

Entre 2019 e 2024, a influenciadora movimentou cerca de R$ 217 milhões, conforme apurado pelas autoridades.

Além da exploração de jogos, Karol Digital é investigada por lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular, corrupção passiva e tráfico de influência.

A polícia identificou que ela simulava ganhos em apostas para atrair seguidores a plataformas ilegais, sendo que os supostos prêmios exibidos em vídeos eram, na verdade, pagamentos feitos por contrato com essas empresas, conforme explicou o delegado Wanderson Queiroz.

A investigação teve início após denúncia ao Ministério Público do Tocantins em 2023, quando a influenciadora efetuou a compra de uma mansão de R$ 4 milhões à vista, por meio de transferência via Pix.

Posteriormente, Karol adquiriu imóveis avaliados em R$ 10 milhões e produziu um reality show transmitido diretamente de sua residência.

Nas redes sociais, ela ostentava um estilo de vida luxuoso, com roupas de grife, fazendas, haras, barcos e uma coleção de carros esportivos, incluindo uma McLaren avaliada em mais de R$ 3 milhões.

Todo o patrimônio da influenciadora foi bloqueado pela Justiça. A defesa afirma que a investigação é ilegal e pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Se condenada, Karol Digital pode cumprir mais de 10 anos de prisão.