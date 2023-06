Paciente internado em hospital morre após ser atingido por bala perdida

Na madrugada deste domingo, 25, um idoso, identificado como Daniel Ribeiro da Silva, de 68 anos, que estava internado em um hospital de Vitória, no Espírito Santo, morreu após ser atingido por uma bala perdida.

De acordo com informações do site A Gazeta, um tiroteio próximo do hospital foi registrado desde o início da madrugada. A Polícia Militar informou que traficantes realizaram vários disparos e jogaram pregos e pedras na altura de um supermercado. Segundo os agentes, diversos tiros foram direcionados aos policiais, que acabaram encurralados próximo ao complexo de saúde.

A família da vítima informou que Daniel estava internado no local há dois anos, após ter sofrido um AVC. A bala que o atingiu atravessou a parede do hospital e o acertou na parte lateral da cabeça. O projétil ficou alojado no crânio do paciente e ele não resistiu aos ferimentos.

O governador Renato Casagrande disse em suas redes sociais que está acompanhando o caso e que as forças policiais estão respondendo ao crime e investigando os motivos do tiroteio que vitimou o paciente.

