Padaria é interditada após torta envenenar clientes

Na última terça-feira (22), uma padaria localizada no bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi interditada pela Vigilância Sanitária após três pessoas da mesma família serem internadas em estado grave por suspeita de intoxicação alimentar. As vítimas, uma idosa de 76 anos e um casal jovem, consumiram uma torta de frango adquirida no estabelecimento e apresentaram sintomas severos horas depois.

Segundo relatos, o casal, residente em Sete Lagoas, estava visitando a idosa em Belo Horizonte quando compraram a torta. Ao perceberem que o alimento estava com odor e sabor estranhos, retornaram à padaria para devolvê-lo. No entanto, já na madrugada do dia seguinte, ambos começaram a sentir-se mal e procuraram atendimento médico, sendo internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. A idosa também apresentou sintomas e foi hospitalizada em Belo Horizonte.

A Vigilância Sanitária, ao inspecionar o local, identificou diversas irregularidades, incluindo a ausência de alvará de funcionamento e condições inadequadas de higiene e estrutura. O proprietário do estabelecimento informou que o padeiro responsável pela produção da torta havia sido contratado como freelancer por seis dias e que não possuía informações de contato ou registros formais do funcionário.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais investiga a possibilidade de botulismo, uma doença grave causada por toxinas produzidas por bactérias em alimentos mal conservados. Amostras da torta e de outros ingredientes foram recolhidas para análise laboratorial. Enquanto isso, as vítimas permanecem internadas em estado crítico, sob cuidados intensivos.