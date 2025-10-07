A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Padilha mantém caso Hungria como “descartado” apesar de laudo apontar metanol

Laudo indicou metanol acima do limite, mas protocolo foi seguido e o artista já está em casa.

Por Beatriz Silveira

07/10/2025 às 20:15

Ver resumo

Notícias do Brasil – O caso envolvendo o rapper Hungria, internado em Brasília por suspeita de intoxicação por metanol, segue classificado como descartado pelas autoridades de vigilância epidemiológica do Distrito Federal, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta terça-feira (7). A posição foi reiterada após a divulgação de um laudo hospitalar que apontou níveis de metanol no sangue do artista acima do limite de referência, o que tecnicamente indicaria exposição à substância.

PUBLICIDADE

Padilha reconheceu que há exames conflitantes, mas explicou que o Ministério da Saúde manterá a avaliação com base na apuração da Secretaria de Saúde do DF. “Por enquanto, a posição do GDF […] considera esse quadro ainda como descartado em relação a uma intoxicação por metanol, pelo nível encontrado no sangue até o momento”, disse. E completou: “Se o GDF mudar a posição, a gente vai considerar isso para a parte epidemiológica”.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

O ministro também destacou que o tratamento adotado pelo hospital seguiu todos os protocolos recomendados para casos suspeitos de intoxicação por metanol. Hungria recebeu etanol farmacêutico e passou por hemodiálise, medidas indicadas conforme o quadro clínico. “O mais importante é que ele está em casa. Todas as medidas recomendadas […] foram tomadas pelo hospital […], o que pode ter sido decisivo na evolução”, afirmou. O artista ficou quatro dias internado e já teve alta médica.

O episódio ocorre em meio a uma onda de casos de intoxicação por metanol no país, ligados ao consumo de bebidas adulteradas. Segundo o ministério, 17 casos foram confirmados até o momento e outros 200 seguem sob investigação. Padilha reforçou a necessidade de notificação imediata das suspeitas e lembrou que o tratamento deve começar antes da confirmação laboratorial: “Depois, os exames vão descartar ou não”.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Política

TRE-AM cassa mandatos de quatro vereadores de Eirunepé por fraude à cota de gênero

A ação foi movida por Cibele de Freitas Mendes, candidata ao cargo de vereadora, que denunciou a existência de candidaturas femininas fictícias.

há 5 minutos

Brasil

Fachin critica reforma administrativa e declara: “Ninguém pense que fará por cima do Judiciário uma reforma”

Fachin afirmou que não permitirá uma reforma “contra o Poder Judiciário brasileiro” e destacou que estará “vigilante”.

há 20 minutos

Famosos

Zé Felipe confirma namoro com Ana Castela durante entrevista em podcast

Cantor admite romance em entrevista e diz estar “mais leve”.

há 28 minutos

Famosos

Pai de Beyoncé revela que clipe com Alicia Keys gravado no Rio nunca foi lançado porque Sony não pagou traficantes

Segundo Mathew Knowles, as cantoras fugiram de helicóptero de favela durante a gravação.

há 43 minutos

Amazonas

Prefeita de Maués, Macelly Veras, é alvo do TCE-AM por suposta contratação irregular sem licitação

Decisão foi publicada no Diário Oficial da Corte de Contas.

há 47 minutos