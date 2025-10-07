Padilha mantém caso Hungria como “descartado” apesar de laudo apontar metanol

Notícias do Brasil – O caso envolvendo o rapper Hungria, internado em Brasília por suspeita de intoxicação por metanol, segue classificado como descartado pelas autoridades de vigilância epidemiológica do Distrito Federal, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta terça-feira (7). A posição foi reiterada após a divulgação de um laudo hospitalar que apontou níveis de metanol no sangue do artista acima do limite de referência, o que tecnicamente indicaria exposição à substância.

Padilha reconheceu que há exames conflitantes, mas explicou que o Ministério da Saúde manterá a avaliação com base na apuração da Secretaria de Saúde do DF. “Por enquanto, a posição do GDF […] considera esse quadro ainda como descartado em relação a uma intoxicação por metanol, pelo nível encontrado no sangue até o momento”, disse. E completou: “Se o GDF mudar a posição, a gente vai considerar isso para a parte epidemiológica”.

O ministro também destacou que o tratamento adotado pelo hospital seguiu todos os protocolos recomendados para casos suspeitos de intoxicação por metanol. Hungria recebeu etanol farmacêutico e passou por hemodiálise, medidas indicadas conforme o quadro clínico. “O mais importante é que ele está em casa. Todas as medidas recomendadas […] foram tomadas pelo hospital […], o que pode ter sido decisivo na evolução”, afirmou. O artista ficou quatro dias internado e já teve alta médica.

O episódio ocorre em meio a uma onda de casos de intoxicação por metanol no país, ligados ao consumo de bebidas adulteradas. Segundo o ministério, 17 casos foram confirmados até o momento e outros 200 seguem sob investigação. Padilha reforçou a necessidade de notificação imediata das suspeitas e lembrou que o tratamento deve começar antes da confirmação laboratorial: “Depois, os exames vão descartar ou não”.