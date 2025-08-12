Padre acusado de agressão durante exorcismo é vice campeão mundial de jiu-jitsu

Notícias do Brasil – Na última quinta-feira (7/8), um incidente grave ocorreu na Paróquia Nossa Senhora Consolata, em São Manuel, SP. O padre João José Bezerra, conhecido por suas habilidades em artes marciais, foi acusado de agredir uma mulher durante uma missa, onde realizava um ato de exorcismo.

A mulher, segundo o boletim de ocorrência, teria manifestado um comportamento maligno e, em resposta, o sacerdote teria usado chutes e socos para contê-la.

O padre, que já foi homenageado por suas conquistas no jiu-jitsu, incluindo um 3º lugar no Campeonato Sul-Americano, foi convidado à paróquia como exorcista.

A Arquidiocese de Botucatu lamentou o ocorrido e garantiu apoio à vítima, além de afastar o padre de suas funções enquanto investigações estão em andamento.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a mulher apresentou evidências de agressão, incluindo fotografias de hematomas e um laudo médico. A Arquidiocese também iniciou uma apuração interna dos fatos e se comprometeu a colaborar com as autoridades.

A situação levanta questões sobre a compatibilidade entre práticas religiosas e comportamentos violentos, ressaltando a necessidade de uma investigação justa e cuidadosa.