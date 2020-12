Padre é acusado de articular orgias gays e estuprar jovem em casa paroquial

Redação AM POST

O jovem Elissandro Dias Nazaré de Siqueira, 24 anos, denunciou violência sexual cometida contra ele, quando era menor de idade, pelo padre Bartolomeu da Silva Paz na sede da Associação Cultural e Beneficente para o Bem-Estar do Idoso, que é ligada à Paróquia Monte Serrat e era presidida pelo padre. A informação é do site Isto É que diz ter tido acesso exclusivo as autos de um processo judicial que tramita desde maio na Vara Civil do Estado de São Paulo.

O religioso também é suspeito de articular orgias gays regadas a sexo, música e bebida alcoólica que invadiam a casa paroquial.

A vítima pede indenização de R$ 5 milhões por danos morais a ser paga pelo padre e toda a cúpula da Igreja Católica no Estado de São Paulo.

Os homens que o religioso convidava para as festas, musculosos e bastante jovens, faziam até uso da piscina do local, como mostram fotografias anexadas ao processo. Segundo o autor da ação, foi em um dos quartos da Associação que ele acordou, em uma das vezes que ele diz ter sido violentado pelo padre Bartolomeu, “com dores na região do ânus e com a cueca sanguinolenta”.

Em um dos registros, de maio de 25 de maio de 2016, algumas horas depois de celebrar a última missa do dia aos fiéis na Paróquia Monte Serrat, o padre Bartolomeu envia uma mensagem ao jovem. Eram 23h55 quando o religioso escreve para Siqueira: “Tô de pau duro”. Dois minutos depois, ainda sem resposta, o padre complementa: “Louco pra te comer”. Às 23h58, o pároco, ainda sem resposta, volta a questionar Siqueira: “E vc está afim de dar?”. Um minuto depois o jovem responde: “Não”.

O site diz que procurou Bartolomeu, mas ele não respondeu às ligações nem as mensagens enviadas.