Padre entrega ministério após imagens íntimas serem divulgadas

Notícias do Brasil – O padre Vinícius José de Madeira Messias foi afastado de suas funções sacerdotais pela Diocese de Floriano nesta quinta-feira (14), após a circulação de um vídeo íntimo nas redes sociais que o mostra mantendo relações sexuais com uma mulher, cuja identidade não foi revelada.

A Diocese informou que o afastamento é por tempo indeterminado e impede o religioso de realizar celebrações públicas, incluindo missas e sacramentos, exceto em casos de risco de morte de fiéis.

Em nota, a instituição destacou que a medida tem “caráter pastoral e administrativo, adotada com espírito de prudência, visando o bem da Igreja e o cuidado com o povo de Deus”. O comunicado não cita diretamente o motivo do afastamento.

Segundo o próprio padre, a decisão foi tomada de forma conjunta com os superiores. “O que aconteceu foi a entrega do meu ministério, eu mesmo entreguei, de comum acordo foi conversado, foi pensado, foi bem trabalhado, foi bem assistido pelo meu bispo Dom Júlio César e o vigário geral Padre Eulálio Miranda. Nós tivemos uma reunião e lá na reunião nós conversamos e achamos por bem chegar a essa conclusão”, afirmou.

Uma imagem extraída do vídeo também circula nas redes sociais, com o rosto da mulher coberto por um emoji, mas com a identidade do padre visível.