A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Padre entrega ministério após imagens íntimas serem divulgadas

Religioso Vinícius José de Madeira Messias não poderá celebrar missas ou sacramentos após a divulgação de um vídeo íntimo nas redes sociais.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 21:57

Ver resumo

Notícias do Brasil – O padre Vinícius José de Madeira Messias foi afastado de suas funções sacerdotais pela Diocese de Floriano nesta quinta-feira (14), após a circulação de um vídeo íntimo nas redes sociais que o mostra mantendo relações sexuais com uma mulher, cuja identidade não foi revelada.

PUBLICIDADE

A Diocese informou que o afastamento é por tempo indeterminado e impede o religioso de realizar celebrações públicas, incluindo missas e sacramentos, exceto em casos de risco de morte de fiéis.

Em nota, a instituição destacou que a medida tem “caráter pastoral e administrativo, adotada com espírito de prudência, visando o bem da Igreja e o cuidado com o povo de Deus”. O comunicado não cita diretamente o motivo do afastamento.

PUBLICIDADE

Leia também: ‘Diaba Loira’ é morta durante guerra de facção; Assista

Segundo o próprio padre, a decisão foi tomada de forma conjunta com os superiores. “O que aconteceu foi a entrega do meu ministério, eu mesmo entreguei, de comum acordo foi conversado, foi pensado, foi bem trabalhado, foi bem assistido pelo meu bispo Dom Júlio César e o vigário geral Padre Eulálio Miranda. Nós tivemos uma reunião e lá na reunião nós conversamos e achamos por bem chegar a essa conclusão”, afirmou.

Uma imagem extraída do vídeo também circula nas redes sociais, com o rosto da mulher coberto por um emoji, mas com a identidade do padre visível.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Brasil

Secretário do Tesouro dos EUA prioriza Eduardo Bolsonaro e cancela reunião com Haddad

Secretário do Tesouro dos Estados Unidos desmarca reunião com ministro Haddad e recebe deputado Eduardo Bolsonaro.

há 29 minutos

Manaus

Saiba quem é o idoso encontrado morto em frigorífico no Porto de Manaus

Nivaldo Costa de Oliveira estava desaparecido desde terça-feira (12) e foi encontrado dentro de frigorífico de barco na Manaus Moderna.

há 32 minutos

Brasil

Palocci tem condenações da Lava Jato anuladas graças ao ministro Nunes Marques, que desempatou votação no STF

A defesa do ex-ministro havia solicitado à Corte o mesmo entendimento aplicado a Marcelo Odebrecht em maio de 2024.

há 53 minutos

Brasil

Caseiro de fazenda atua como assessor no gabinete de Hugo Motta

O servidor em questão é Ary Gustavo Soares, registrado como secretário parlamentar desde 2019.

há 1 hora

Amazonas

Contrato Relâmpago: Prefeita de Eirunepé, professora Áurea, vai desembolsar R$ 643 mil para empresa aberta há poucos meses

O contrato é para o fornecimento de material elétrico ao município.

há 1 hora