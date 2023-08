Pai confessa ter matado filho com deficiência física cortando pescoço dele com uma faca

José Heleno da Silva, preso pelo assassinato do filho que tinha deficiência física, confessou à polícia que cortou o pescoço da vítima, identificada como Givanildo Belarmino da Silva, de 27 anos, com uma faca e depois jogou o corpo no quintal do sítio em que moravam, na manhã dessa quinta-feira (10), na zona rural de São José da Laje, interior de Alagoas.

Após a prisão, o suspeito mostrou aos policiais a faca utilizada no crime. A Polícia afirma que o homem sofre com transtornos psiquiátricos e foi preso em casa, cozinhando, após jogar o corpo do filho no quintal.

“Ele matou o filho cortando o pescoço dele com uma faca. No momento da prisão, quando a guarnição chegou, ele já tinha lavado a faca que estava melada de sangue e já se encontrava na cozinha, cozinhando, enquanto o filho estava jogado morto no quintal”, disse o chefe de operações da Delegacia de São José da Laje, Edno Gusmão.

Heleno foi levado para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da cidade, para prestar depoimento.

Redação AM POST