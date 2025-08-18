Pai de santo acusado de estupro recebe salário de R$ 12 mil como servidor público

Notícias do Brasil – Um pai de santo acusado de crimes sexuais segue recebendo R$ 12 mil mensais como servidor público. Ele atua como técnico administrativo no Ministério Público do Trabalho (MPT) desde 2024, onde ainda cumpre período avaliativo para efetivação no cargo.

Leia mais: Pai de santo é alvo de investigação por supostos abusos sexuais em terreiro

O líder religioso é investigado por denúncias de estupro e permanece sob apuração da Justiça. Apesar das acusações, a remuneração segue sendo paga normalmente, já que não houve afastamento formal de suas funções.

O caso tem gerado repercussão por envolver simultaneamente a atividade religiosa e o cargo público, levantando questionamentos sobre a permanência do acusado no serviço enquanto responde a processos criminais. O MPT ainda não se manifestou oficialmente sobre a situação.