Pai de santo mata jovem e bebê para traição não ser descoberta

Notícias do Brasil – Uma cena de terror chocou a cidade de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), onde os corpos de Kauany Martins Kosmalski, de 18 anos, seu filho Miguel, um bebê de apenas dois meses, e o amigo da jovem, Ariel Silva da Rosa, de 16 anos, foram descobertos em uma vala rasa. Os suspeitos do crime são o pai de santo, Jocemar Antunes de Almeida, que também é pai da criança, e a esposa dele, Belisia de Fátima da Silva.

A investigação teve início quando a tia de Kauany comunicou no último domingo (20) o desaparecimento da sobrinha, do bebê e do amigo. A polícia se dirigiu à residência de Jocemar Antunes de Almeida, pai de Miguel e principal suspeito.

Inicialmente, Jocemar havia dito à polícia ter sido o responsável pelas mortes. Mais tarde, a esposa, Belisia, confessou ter matado Kauany. A prisão preventiva de Belisia foi decretada na quinta-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, as mortes foram motivadas pelo medo que Jocemar de tinha de perder a posição de líder religioso caso a traição fosse divulgada. Kauany teria ameaçado contar sobre o bebê para a esposa do pai de santo. Além disso, por ciúmes, a esposa dele também teve envolvimento no crime.

“A mulher (Kauany), quando ainda tinha 17 anos, era fiel da religião e foi abduzida, em razão da religião, a ter relações sexuais com ele”, explicou a delegada.

Jocemar está preso preventivamente. Já Belisia está detida sob custódia na delegacia de Esteio. Os dois devem responder por feminicídio triplamente qualificado, homicídio quadruplamente qualificado e corrupção de menores. O religioso também pode responder por violação sexual mediante fraude.