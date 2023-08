Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e o filho identificado como Francisco Gabriel da Silva, de 13 anos, foram executados a tiros, na manhã desta sexta-feira (18), dentro de um carro no cruzamento das avenidas Brasília e Cícero Sá, no biarro Parque Havaí, no Eusébio, em Fortaleza.

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Eusébio, o homem estava indo deixar o filho em uma escola da região quando ambos foram assassinados. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas as investigações apontam para execução (criminosos que se aproximaram com objetivo de matar uma pessoa em específica) e latrocínio (assalto e assassinato da vítima).

“Ainda cedo pra descartar qualquer coisa, mas ocorrem linhas de investigação mais fortes. São muitos disparos pra ter sido uma discussão de trânsito. Na noite de ontem, foram sete assaltos com homens de moto, todos os assaltos foram em moto. Então a gente não descarta a possibilidade de latrocínio, mas também há hipótese de execução”, disse Sérgio Pereira, delegado da Polícia Civil.

O veículo em que as vítimas estavam possuía várias marcas de tiros no para-brisa, do lado do motorista e do passageiro. Testemunhas afirmaram que os disparos foram feitos por dois homens que estavam em uma motocicleta preta, com diversas multas.

