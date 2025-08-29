A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Pai é preso após espancar filha recém-nascida de apenas 5 dias de vida; assista

Suspeito alega ter doenças mentais.

Por Marcia Jornalist

29/08/2025 às 07:10 - Atualizado em 29/08/2025 às 07:31

Ver resumo

Notícias do Brasil – Na manhã desta quinta-feira (28), um caso de violência chocou os moradores de Santo Antônio do Tauá, no Pará. Um idoso foi preso acusado de agredir a própria filha, uma bebê de apenas cinco dias de vida.

PUBLICIDADE

De acordo com informações de testemunhas, os vizinhos ouviram o choro desesperado da criança e, ao perceberem os hematomas em seu corpo, impediram que o pai continuasse com as agressões. Revoltados, os moradores deram voz de prisão ao acusado e acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local.

Ao ser detido, o homem alegou sofrer de problemas mentais, mas foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

PUBLICIDADE

A recém-nascida, com marcas visíveis de espancamento, foi levada às pressas para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Segundo informações preliminares, a criança está sob cuidados, mas inspira atenção devido à gravidade das lesões.

O caso gerou forte comoção na cidade, mobilizando vizinhos e familiares da vítima. Conselheiros tutelares também foram acionados para acompanhar a situação e garantir medidas de proteção à criança.

LEIA MAIS: Veja as vagas de emprego disponíveis para esta sexta, em Manaus

As autoridades policiais devem investigar as circunstâncias do crime e apurar se o agressor realmente possui algum laudo médico que comprove distúrbios psicológicos. Enquanto isso, a população cobra justiça e medidas mais severas para casos de violência contra crianças.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Trecho que liga Avenida Autaz Mirim à Avenida Solimões será interditado a partir desta sexta, em Manaus

Ação da Companhia de Gás do Amazonas começa às 9h e deve durar até segunda-feira.

há 46 segundos

Manaus

Dois motociclistas ficam feridos em acidente na Avenida Brasil, zona Oeste de Manaus

Segundo testemunhas, os motociclistas colidiram e foram arremessados ao chão.

há 33 minutos

Amazonas

Festival de Ciranda de Manacapuru terá pela primeira vez atração nacional e shows regionais

Programação vai de 29 a 31 de agosto, no Parque do Ingá.

há 34 minutos

Manaus

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado na unidade

Homem foi admitido na unidade pelo Samu e permanece sem identificação.

há 49 minutos

Brasil

Macabro: Veja momento em que homem é flagrado matando e comendo gatos e cachorros

Suspeito confessa captura de animais abandonados para consumo próprio; investigação prossegue.

há 54 minutos