Pai é preso após espancar filha recém-nascida de apenas 5 dias de vida; assista

Notícias do Brasil – Na manhã desta quinta-feira (28), um caso de violência chocou os moradores de Santo Antônio do Tauá, no Pará. Um idoso foi preso acusado de agredir a própria filha, uma bebê de apenas cinco dias de vida.

De acordo com informações de testemunhas, os vizinhos ouviram o choro desesperado da criança e, ao perceberem os hematomas em seu corpo, impediram que o pai continuasse com as agressões. Revoltados, os moradores deram voz de prisão ao acusado e acionaram a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local.

Ao ser detido, o homem alegou sofrer de problemas mentais, mas foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

A recém-nascida, com marcas visíveis de espancamento, foi levada às pressas para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Segundo informações preliminares, a criança está sob cuidados, mas inspira atenção devido à gravidade das lesões.

O caso gerou forte comoção na cidade, mobilizando vizinhos e familiares da vítima. Conselheiros tutelares também foram acionados para acompanhar a situação e garantir medidas de proteção à criança.

As autoridades policiais devem investigar as circunstâncias do crime e apurar se o agressor realmente possui algum laudo médico que comprove distúrbios psicológicos. Enquanto isso, a população cobra justiça e medidas mais severas para casos de violência contra crianças.