Pai mata filha de 4 anos por vingança da ex-companheira

Um homem, identificado como Cristiano Alves Silva, matou a filha, Sophia, de 4 anos, nesse domingo (9), no bairro Jardim das Margaridas, na cidade de Rio Verde, em Goiás.

De acordo com informações da Polícia, Cristiano cometeu o delito porque não teria aceitado o fim do relacionamento com a mãe da criança. O homem cortou os braços da filha e a assistiu gritar de dor até desmaiar. Em seguida, ele fez o mesmo com o próprio pulso e se deu um golpe fatal no pescoço.

O suspeito ainda fez uma imagem do momento e enviou para um amigo. A foto chegou acompanhada de uma mensagem afirmando que Sophia não ficaria com a mãe.

O amigo de Cristiano chegou a ir até a residência para tentar socorrer a menina, mas ela acabou vindo a óbito no hospital.

Redação AM POST