Pai que perdeu filho em ataque de creche diz: “Vou fazer valer a pena todos os nossos momentos”

Redação AM POST

Na manhã desta quarta-feira, 5, a creche particular Cantinho do Bom Pastor foi palco de uma tragédia. Um homem invadiu o Centro de Educação Infantil (CEI), pulando o muro, e atacou as crianças com uma machadinha. O caso aconteceu na rua dos Caçadores, no bairro Vila Velha, em Blumenau, Santa Catarina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quatro crianças, de idades entre 4 e 7 anos, foram mortas e outras cinco ficaram feridas. O indivíduo foi preso após o crime e está sendo investigado se há mais envolvidos no ataque.

Entre as vítimas está Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, filho de Bruno Bride. O pai conta que a última lembrança que tem com o filho é de ter chegado na creche imitando um coelhinho enquanto eles pulavam juntos como coelhos.

“Hoje ele chegou pela creche imitando um coelhinho e eu e um amiguinho dele viemos pulando de coelhinho. Vou fazer valer a pena todos os momentos”, disse Bruno Bride emocionado. O pai finalizou dizendo que vai honrar a vida do filho todos os dias e pediu a Deus que conforte todas as famílias afetadas pela tragédia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE