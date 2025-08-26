A notícia que atravessa o Brasil!

Pai sequestra filho de 10 anos e ameaça matar criança com veneno

Homem inconformado com o fim do relacionamento grava vídeo de despedida forçando criança a se despedir da mãe

Por Marcia Jornalist

26/08/2025 às 14:40 - Atualizado em 26/08/2025 às 14:54

Notícias do Brasil – Um menino de 10 anos foi sequestrado pelo próprio pai na última sexta-feira (22) em Itumbiara, sul de Goiás. Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (26) mostra o desespero da criança enquanto o pai, inconformado com o término do relacionamento com a ex-companheira, ameaça matar os dois com veneno.

Nas imagens, o homem dirige por estradas vicinais exibindo frascos de veneno e obriga o filho a olhar para a câmera e se despedir da mãe, enquanto a criança chora intensamente. Ao receber o vídeo, a mãe acionou rapidamente as autoridades.

Equipes do GEPATRI, 25ª CIPM/CPE e Batalhão Rural localizaram o veículo em movimento e realizaram a abordagem, resgatando o menino sem ferimentos físicos. Nem o pai nem a criança ingeriram o suposto veneno.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional após o registro na Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.

LEIA MAIS: Helicóptero cheio de drogas cai em lago em Juruá, no interior do Amazonas

A criança está sob os cuidados da mãe e recebe acompanhamento psicológico para superar o trauma.

 

