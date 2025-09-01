País de origem das vacinas influenciou aceitação durante a pandemia de COVID-19, aponta estudo

Notícias do Brasil – Um fenômeno inédito marcou as campanhas de vacinação contra a COVID-19: a origem dos imunizantes passou a influenciar diretamente a confiança da população. Pesquisas realizadas em diversos países indicaram que, além da eficácia comprovada, o país de fabricação passou a ser um fator decisivo na escolha das vacinas, mesmo quando estas eram distribuídas gratuitamente pelo sistema público de saúde.

No Brasil, por exemplo, era comum ver pessoas cruzando bairros ou cidades em busca de uma marca específica de vacina. Nas redes sociais, usuários postavam fotos com as agulhadas e hashtags como “Viva o SUS”, “Foi Pfizer” ou “Tomei AstraZeneca”, mostrando orgulho tanto pelo sistema de saúde quanto pelo imunizante recebido.

O fenômeno não se restringiu ao Brasil. No México, o imunizante russo foi rejeitado, enquanto Índia e Irã demonstraram preferência por vacinas produzidas localmente. Nos Estados Unidos, mesmo diante de vacinas estrangeiras com padrões de qualidade semelhantes, os norte-americanos mostraram clara preferência por produtos nacionais.

“Foi um fenômeno global. Pela primeira vez, foi demonstrada uma preocupação com a origem dos imunizantes. Antes da pandemia, ninguém nem sabia onde elas eram fabricadas”, afirma João Lucas Hana Frade, doutor em administração de organizações pela FEA-RP-USP, autor do estudo que analisou 52 trabalhos sobre vacinas em 48 países.

Segundo o pesquisador, o efeito do país de origem, já bem documentado no marketing, costuma ocorrer com produtos caros ou ligados ao status, como vinhos e carros. “Quando o consumidor não tem conhecimento técnico suficiente para escolher um produto, ele opta por utilizar características do país de origem para inferir a qualidade. No caso das vacinas, a divulgação gerou inseguranças semelhantes, resultando nesse efeito”, explica Janaina de Moura Engracia Giraldi, professora da FEA-RP-USP e orientadora do estudo.

O estudo identificou também preferência por vacinas ocidentais – especialmente aquelas desenvolvidas na Alemanha, EUA e Reino Unido – em detrimento das opções russas ou chinesas. Países que não produziram vacinas localmente, como Brasil, Japão e Gana, também apresentaram viés nacional, escolhendo vacinas ocidentais.

Para os pesquisadores, compreender o efeito do país de origem é essencial para futuras campanhas de vacinação e comunicação de saúde. “Empresas produtoras podem enfatizar ou minimizar estrategicamente o país de origem, dependendo dos benefícios ou riscos percebidos”, afirma Frade.

O estudo foi publicado na revista Management Review Quarterly e reforça a necessidade de considerar fatores culturais, geográficos e de percepção de qualidade na formulação de políticas de saúde pública.

