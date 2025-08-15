Palocci tem condenações da Lava Jato anuladas graças ao ministro Nunes Marques, que desempatou votação no STF

Notícias do Brasil – O ex-ministro Antônio Palocci teve suas condenações no âmbito da Operação Lava Jato anuladas nesta sexta-feira (15/8) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão da Segunda Turma, definida em Plenário Virtual, acompanhou os votos dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, com Nunes Marques desempate favorável à defesa do ex-ministro.

O julgamento estava empatado em 2 a 2 antes do voto de Nunes Marques. Enquanto Toffoli e Gilmar Mendes se posicionaram pela nulidade das condenações e investigações conduzidas contra Palocci, Edson Fachin e André Mendonça votaram pela manutenção das sentenças. A defesa do ex-ministro havia solicitado à Corte o mesmo entendimento aplicado a Marcelo Odebrecht em maio de 2024, alegando irregularidades no processo.

A decisão do STF não apenas anula as condenações, mas também as investigações promovidas pelo Ministério Público Federal (MPF) sob coordenação do ex-juiz Sergio Moro. No entanto, a nulidade não se estende aos acordos de delação premiada firmados por Palocci, que permanecem válidos.

O ministro Dias Toffoli, ao fundamentar seu voto, apontou a existência de conluio entre integrantes da Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro, caracterizando atuação parcial que comprometeu a legalidade dos atos processuais. “Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual”, registrou Toffoli em fevereiro, antes mesmo da submissão do caso à Segunda Turma.

A anulação das condenações de Palocci gera repercussão imediata no cenário político e jurídico do país, reacendendo debates sobre a condução da Operação Lava Jato e as práticas adotadas pelo MPF e pelo Judiciário durante a investigação. Advogados especializados apontam que decisões como esta reforçam o princípio do devido processo legal, ao reconhecer possíveis excessos ou irregularidades cometidos durante investigações de grande repercussão.

Além disso, o voto de Nunes Marques foi considerado decisivo para consolidar o entendimento da Segunda Turma. Ao acompanhar Toffoli e Gilmar, o ministro encerrou a fase de impasse, oficializando a nulidade das condenações e estabelecendo que atos processuais anteriores também não possuem validade.

A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, teve como um de seus principais objetivos investigar esquemas de corrupção envolvendo grandes empresas e políticos. O caso de Palocci, que inclui acusações de favorecimento ilícito a empresários e atos de corrupção passiva, é um dos processos mais emblemáticos da operação.

Especialistas avaliam que a decisão do STF abre precedente para que outros réus questionem sentenças e investigações conduzidas sob os mesmos critérios, podendo impactar casos de repercussão nacional ligados à Lava Jato.