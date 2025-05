Paolla Oliveira defende aborto e é detonada na internet: “para quem nunca quis ter filhos é fácil”

Notícias do Brasil – A atriz Paolla Oliveira foi alvo de críticas nas redes sociais após defender a legalização do aborto durante entrevista ao programa Roda Viva, exibido na última segunda-feira (05/05). A declaração foi feita poucos dias antes do Dia das Mães e gerou forte repercussão.

Durante a conversa, Paolla afirmou que considera um “retrocesso” não discutir o aborto como uma possibilidade legal e defendeu o direito das mulheres de escolher interromper uma gestação. “Acho que isso deve ser visto e revisto em relação às leis, mas é uma decisão da mulher. A gente tem que rever. Acho um grande retrocesso a gente não pensar nisso como uma possibilidade”, declarou.

Nas redes sociais, a fala provocou reações negativas de diversos internautas. Alguns chamaram a atriz de “satanista”, enquanto outros acusaram Paolla de irresponsabilidade por apoiar o aborto. “Pra quem nunca quis ter filhos é fácil defender o aborto”, escreveu uma usuária. “A criatura que está ali aguardando viver não pode escolher?”, comentou outra.

O jornalista Adriles Jorge também comentou o caso e declarou que não é direito Matar uma pessoa. “Paolla Oliveira endossa o movimento pró aborto dizendo que é um direito da mulher ? Não é direito Matar uma pessoa, sobretudo teu filho, Paolla. Um feto já é uma pessoa completa, cabeça tronco e membros. Um embrião já tem o esboço de um sistema nervoso, um esboço de consciência, um coração batendo já com poucos dias de gestação. Uma pessoa em formação, diria ? Mas uma pessoa com paralisia cerebral também tem uma consciência precária? Vc tiraria a vida dela? O fato desta pessoa com consciência precária ser teu filho é ser parte dependente de você e uma pessoa para além do teu corpo não te sensibilizaria , Paolla?. Não é direito ou empoderamento feminino tirar a vida de alguém que não responde pela própria vida , Paolla , tanto mais um filho”, disse.

Paolla Oliveira endossa o movimento pró aborto dizendo que é um direito da mulher ? Não é direito M@tar uma pessoa , sobretudo teu filho , Paolla . Um feto já é uma pessoa completa , cabeça tronco e membros . Um embrião já tem o esboço de um sistema nervoso , um esboço de… pic.twitter.com/81X3JFb6Ww — Adrilles Jorge (@AdrillesRJorge) May 7, 2025 PUBLICIDADE

Ainda durante o programa, a atriz comentou sobre sua decisão de não ter filhos, revelando que já perdeu trabalhos por isso. Paolla contou que congelou óvulos para manter a possibilidade de ser mãe no futuro, mas destacou que essa deve ser uma escolha individual. “Acho muito injusto achar que a vida da mulher é menor por ela não ter um filho”, afirmou.