A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

Primeiro pontífice norte-americano da história, Leão XIV busca dar continuidade à agenda social de Francisco e promete um papado marcado pelo diálogo e pela moderação.

28/09/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O papa Leão XIV nomeou nesta sexta-feira, 26, o brasileiro dom Ilson de Jesus Montanari, de 66 anos, para o cargo de secretário do Dicastério dos Bispos. Nascido em Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele ficará por mais cinco anos à frente deste secretariado do Vaticano, posição que já exerceu nos dois últimos quinquênios.

PUBLICIDADE

Montanari foi vice-camerlengo da Igreja Católica, ou seja, o segundo na hierarquia de religiosos que assumiram funções administrativas após a morte do papa Francisco – ficando abaixo apenas do cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, nomeado camerlengo pelo próprio Francisco em 2019.

Por esse motivo, contribuiu diretamente na organização do velório e no sepultamento de Jorge Mario Bergoglio, que morreu em abril deste ano.

PUBLICIDADE

O padre paulista foi ordenado em 1989, em Ribeirão Preto, cidade onde estudou Direito, Economia e Filosofia. Cursou ainda Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Depois de exercer várias funções na Arquidiocese de Ribeirão Preto, como professor de Teologia e coordenador de pastoral, dom Ilson retornou a Roma em 2002 para cursar Teologia Dogmática, também na Pontifícia Universidade Gregoriana.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

PUBLICIDADE

Em 2008, tornou-se oficial na Congregação para os Bispos e, três anos depois, foi nomeado pelo papa Bento XVI Capelão de Sua Santidade, uma distinção em reconhecimento aos serviços prestados por um sacerdote à Igreja.

Já sob o papado de Francisco, foi nomeado secretário do Dicastério para os Bispos em 2013 e, no mesmo ano, recebeu do arcebispo da Arquidiocese de Ribeirão Preto, dom Moacir Silva, a ordenação episcopal, tornando-se bispo.

A nomeação como secretário do colégio dos cardeais pelo papa Francisco ocorreu no ano seguinte, em 2014.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Manaus

Motorista tem retrovisor cortado por linha com cerol e faz alerta em Manaus; veja vídeo

Nas imagens, o homem mostra, visivelmente surpreso.

há 1 minuto

Manaus

Motorista cai com carro em igarapé na avenida Brasil e sai ileso em Manaus; veja vídeo

Imagens que circulam nas redes sociais registram o carro parcialmente submerso entre água e lama.

há 38 minutos

Polícia

Suspeito de ato obsceno em UBS é preso após vídeo viralizar em Manaus

Com a divulgação das imagens, novos relatos começaram a surgir.

há 1 hora

Brasil

Açougue vira alvo de denúncias após colocar cartaz dizendo “petista não é bem-vindo”

Ministério Público e Procon apuram se houve violação de direitos do consumidor.

há 2 horas

Brasil

Homem flagrado com droga é preso pela PF após tentar fugir do aeroporto de Manaus

O suspeito transportaria 4 kg de droga para Joinville (SC).

há 3 horas