Para colonizar Marte, são necessárias 22 pessoas sem problemas de personalidade

Por meio de simulações, pesquisadores da Universidade George Mason, nos Estados Unidos, descobriram que são necessários 22 astronautas para que se inicie uma colônia em Marte.

Essa informação faz parte de artigo publicado em 11 de Agosto no repositório científico arXiv. Um fator que precisa ser levado em conta, de acordo com o novo estudo, é a quantidade e as profissões das pessoas que ajudariam a colonizar Marte.

Para encontrar possíveis respostas, os pesquisadores criaram um modelo computacional que simula uma colônia no planeta. Com foco no número de habitantes necessários para criar um ambiente viável, bem como nas características que cada indivíduo deveria ter para o sucesso dessa colônia.

A simulação levou em conta traços importantes de comportamento, como resiliência ao estresse, habilidades sociais e grau de neuroticismo. Trazendo assim respostas sobre tendências à depressa ou ansiedade.

Mundo – Na manhã de quarta-feira (23), a Índia realizou o pouso de sua aeronave Chandrayaan-3 na Lua, foi a quarta nação a realizar tal ato. O país fica com mais chances de consolidar seu status como uma superpotência global no espaço.

Os três primeiros países sendo Estados Unidos, União Soviética e China. Um diferencial desse pouso foi que a Índia mirou no polo sul da Lua, sendo a primeira aeronave a realizar o marco.

Essa região é considerada uma área de interesse científico e estratégico para as nações, cientistas acreditam que tal região reserva depósitos de gelo de água. Podendo assim, ser convertida para combustível para foguetes ou até mesmo água potável.

Em 19 de Agosto, depois de falha nos motores, a espaçonave russa Luna 25 caiu na Lua. Encerrando assim a primeira tentativa de pouso perto do polo sul.

Em 2019 a Índia tentou realizar o primeiro pouso, com o Chandrayaan-2. No entando, a aeronave colidiu com a superfície lunar devido a problemas de software e dificuldades de frenagem na descida.

“Este dia é um exemplo de como alcançar o sucesso aprendendo com as nossas derrotas”, afirmou o primeiro-ministro Modi, numa mensagem de felicitações, referindo-se à anterior missão da Índia à Lua.

