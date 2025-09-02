A notícia que atravessa o Brasil!

Parceiros de Moraes, UFRJ, UFMG e Agência Lupa teriam solicitado relatórios ao TSE, diz Tagliaferro

O ex-assessor destacou que uma “simples crítica” já podia motivar o monitoramento.

Por Jonas Souza

02/09/2025 às 14:09

Notícias do Brasil  – Em depoimento à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal nesta terça-feira (2), o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, revelou que parceiros do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes — então presidente da Corte Eleitoral — faziam solicitações diretas ao órgão para a produção de relatórios.

Entre os solicitantes estariam integrantes da UFRJ, UFMG e da Agência Lupa.

Leia mais: Hugo Motta diz a Tarcísio que anistia ampla não terá apoio na Câmara

Segundo Tagliaferro, tais demandas atingiam críticas direcionadas ao STF, a instituições brasileiras, às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral e até ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-assessor destacou que uma “simples crítica” já podia motivar o monitoramento.

Os pedidos ocorriam de forma irregular — por meio de grupos de WhatsApp e conversas paralelas —, embora os relatórios fossem encaminhados posteriormente mediante os trâmites legais, via gabinete de Alexandre de Moraes no TSE ou STF. Conforme explicou Tagliaferro, “o rito normal demoraria muito, e a democracia precisa de celeridade”.

