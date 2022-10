Parque Beto Carrero World faz promoção para petistas não irem votar no dia da eleição

Redação AM POST

Depois de anunciar uma promoção para pessoas vestidas com as cores do Brasil, o parque Beto Carrero World divulgou nessa quarta-feira (26) uma nova oferta, desta vez para petistas não irem às urnas no segundo turno das eleições neste domingo (30/10).

“Para quem reclamou da promoção verde e amarelo, chegou o passaporte Para Todos! Chega de briga? Convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro com ele! Vale somente domingo, para quem vier de vermelho, entrar antes das 8h e sair depois das 17h”, anunciou nas redes sociais.

Segundo a promoção, os apoiadores do PT ficariam no parque durante as nove horas de votação, com 25% de desconto na entrada ao parque. “Esta é para quem não gosta de verde e amarelo”, diz a publicidade.

A oferta foi uma resposta às críticas a uma primeira promoção anunciada pelo parque, para pessoas vestidas de verde e amarelo. De acordo com o anúncio, quem fosse ao parque com as cores do Brasil até o dia 31 de outubro também teria 25% de desconto na entrada.

Presidente do conselho do Beto Carrero World, o empresário Alexandre Murad é amigo próximo de Luciano Hang, fundador da Havan e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Murad também é um dos maiores doadores da campanha do candidato ao governo do estado do partido de Bolsonaro, Jorginho Mello, tendo desembolsado R$ 80 mil ao político.