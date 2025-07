Passageiro armado reage e mata assaltante em ônibus; Veja vídeo

Notícias do Brasil – Na noite de terça-feira (22/7), um passageiro armado reagiu a uma tentativa de assalto em um ônibus em São Luís, Maranhão, e matou um dos suspeitos. Durante a circulação do veículo, dois homens anunciaram o roubo, mas foram surpreendidos pela reação rápida de um dos passageiros.

O homem armado efetuou disparos contra a dupla. Um dos assaltantes foi atingido e morreu ainda dentro do ônibus. O segundo suspeito também foi baleado, imobilizado por outros passageiros e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado sob escolta policial para um hospital da região.

A Polícia Militar esteve no local, isolando a área para garantir a segurança e acompanhar a ocorrência. A identidade dos dois assaltantes ainda não foi divulgada pelas autoridades, que seguem investigando o caso. A Polícia Civil também trabalha para identificar o passageiro que realizou os disparos.

Este episódio reforça a complexidade das situações de segurança pública em São Luís, onde a população muitas vezes se vê diante da necessidade de reagir a crimes em andamento. A investigação segue para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e as circunstâncias que levaram à tragédia dentro do ônibus.