Passageiros entram em pânico após avião ser atingido por granizo e sofrer forte turbulência

O Estado de Santa Catarina era afetado por fortes chuvas durante o voo.

24/09/2025 às 02:00

Notícias do Brasil – Um avião com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos enfrentou turbulência após ser atingido por granizos ao decolar de Chapecó (SC) no domingo, 21. O Estado de Santa Catarina era afetado por fortes chuvas durante o voo.

O fenômeno, conhecido no setor aéreo como hail strike, não causou “prejuízos operacionais”, segundo a Latam, companhia aérea responsável pelo voo. A empresa ainda afirmou que o episódio foi “totalmente alheio ao controle” da companhia.

“O pouso em Guarulhos ocorreu em completa segurança”, informou, por meio de nota, apontando que “adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais”.

A influenciadora digital Eloisa Vani era uma das passageiras do voo. Ela contou que a tempestade começou logo após o embarque. “O céu começou a ficar totalmente escuro. Mesmo com o cinto, a gente parecia flutuar. A sensação era de uma verdadeira montanha russa. Foram os 15 minutos mais eternos da minha vida – até porque eu achei que eram os últimos”, comentou.

Eloisa afirma que, depois da turbulência, o voo seguiu normalmente. “Quando o avião estabilizou, as pessoas começaram a ir ao banheiro passando mal, algumas vomitando, pedindo sacolas. Mas o resto do voo foi tranquilo.”

Estadão Conteúdo

