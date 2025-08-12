A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Pastor diz ter sido vítima de extorsão após ser flagrado de calcinha e peruca; assista

Religioso afirma que foi alvo de tentativa de extorsão após vídeo polêmico viralizar nas redes sociais.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 21:00 - Atualizado em 12/08/2025 às 21:07

Ver resumo

Notícias do Brasil –  Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) colocou o bispo Eduardo Costa, de Goiânia (GO), no centro de uma grande polêmica. Nas imagens, o líder religioso aparece caminhando nas proximidades de um bar, vestindo uma calcinha e usando uma peruca loira.

PUBLICIDADE

A gravação foi divulgada pela página “Goiânia Mil Graus” e enviada por uma seguidora, viralizando rapidamente. Diante da repercussão, o bispo decidiu se manifestar publicamente para explicar o episódio.

Ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, Eduardo afirmou que o uso da vestimenta incomum estava relacionado a uma “investigação pessoal sobre uma situação particular”. Segundo ele, o objetivo era encontrar um endereço específico, mas o método utilizado acabou sendo equivocado.

PUBLICIDADE

Leia também: Dupla é procurada suspeita de matar homem em escola desativada na rodovia AM-010

O religioso também revelou que, após a gravação, foi alvo de uma tentativa de extorsão. De acordo com Eduardo, a pessoa responsável pelo vídeo exigiu um valor em dinheiro para evitar sua divulgação, estabelecendo prazo para pagamento até o meio-dia da segunda-feira.

Ele contou que se recusou a efetuar qualquer depósito e que sua esposa tinha conhecimento de todos os detalhes. Eduardo classificou o caso como constrangimento ilegal e uso indevido de sua imagem. No entanto, ele não informou se procurou as autoridades para registrar um boletim de ocorrência.

O episódio gerou intensa repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas e levantando debates sobre privacidade e exposição pública.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Sem acordo, Câmara adia votação sobre fim do foro privilegiado e PL promete obstrução

A medida era uma das principais demandas da bancada do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

há 22 minutos

Brasil

Relatório dos EUA aponta piora dos direitos humanos no Brasil, cita Moraes, Lula e critica atuação do STF

O documento apresenta duras críticas às ações do STF, à liberdade de expressão e também ao combate à violência policial em alguns Estados.

há 31 minutos

Brasil

Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames médicos, mas exige atestado de comparecimento

Segundo os advogados, o tempo estimado de permanência no hospital será de seis a oito horas.

há 53 minutos

Brasil

Hytalo Santos oferecia celulares e pagava aluguel de familiares de menores, segundo MP

Promotoria apura possível esquema de benefícios e emancipação de jovens para participação em conteúdos nas redes sociais.

há 1 hora

Mundo

Wall Street Journal acusa Moraes de promover ‘golpe de Estado’ e politizar o STF

O jornal ressalta que esse suposto caminho autoritário “começou em 2019”, com a instauração do controverso inquérito das fake news.

há 1 hora