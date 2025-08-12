Pastor diz ter sido vítima de extorsão após ser flagrado de calcinha e peruca; assista

Notícias do Brasil – Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) colocou o bispo Eduardo Costa, de Goiânia (GO), no centro de uma grande polêmica. Nas imagens, o líder religioso aparece caminhando nas proximidades de um bar, vestindo uma calcinha e usando uma peruca loira.

A gravação foi divulgada pela página “Goiânia Mil Graus” e enviada por uma seguidora, viralizando rapidamente. Diante da repercussão, o bispo decidiu se manifestar publicamente para explicar o episódio.

Ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, Eduardo afirmou que o uso da vestimenta incomum estava relacionado a uma “investigação pessoal sobre uma situação particular”. Segundo ele, o objetivo era encontrar um endereço específico, mas o método utilizado acabou sendo equivocado.

O religioso também revelou que, após a gravação, foi alvo de uma tentativa de extorsão. De acordo com Eduardo, a pessoa responsável pelo vídeo exigiu um valor em dinheiro para evitar sua divulgação, estabelecendo prazo para pagamento até o meio-dia da segunda-feira.

Ele contou que se recusou a efetuar qualquer depósito e que sua esposa tinha conhecimento de todos os detalhes. Eduardo classificou o caso como constrangimento ilegal e uso indevido de sua imagem. No entanto, ele não informou se procurou as autoridades para registrar um boletim de ocorrência.

O episódio gerou intensa repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas e levantando debates sobre privacidade e exposição pública.