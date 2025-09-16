A notícia que atravessa o Brasil!

Pastor é preso após estuprar fiéis durante “ritual de exorcismo”

Líder religioso usava posicionamento para coagir fiéis.

Por Marcia Jornalist

16/09/2025 às 08:31

Notícias do Brasil – Um pastor de 44 anos foi detido na última segunda-feira, 15, em Valença, na Bahia, sob a suspeita de abusar sexualmente de fiéis. Os crimes teriam ocorrido em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o religioso se utilizava de sua posição de autoridade na igreja para cometer os abusos. Ele já enfrentava um inquérito por estupro antes de sua prisão.

Investigações conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial de Mata de São João revelaram que o pastor induzia mulheres a se submeterem a atos sexuais, justificando essas ações como “rituais espirituais de purificação”.

O delegado Aldacir Ferreira, que lidera as investigações, destacou que o pastor manipulava as vítimas, utilizando os rituais como uma forma de controle.

Essa situação levanta preocupações sobre a segurança dos fiéis em ambientes religiosos, onde a confiança e o respeito devem prevalecer.

As investigações continuam, e as autoridades estão em busca de outras possíveis vítimas. O caso ressalta a importância de criar mecanismos de proteção e apoio para aqueles que enfrentam situações de abuso dentro de suas comunidades religiosas. A segurança dos fiéis deve ser uma prioridade em qualquer instituição.

