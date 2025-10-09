A notícia que atravessa o Brasil!

Pastor é preso por lucrar R$ 3 milhões com orações geradas por IA em golpe religioso

Polícia Civil desarticula grupo que cobrava fiéis por orações via call center, com pagamentos feitos por Pix e boletos.

Por Jonas Souza

09/10/2025 às 17:55 - Atualizado em 09/10/2025 às 18:21

Notícias do Brasil  – Um pastor e 34 integrantes de seu grupo foram presos nesta quarta-feira (8/10) em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), acusados de aplicar um golpe religioso que arrecadava cerca de R$ 3 milhões por ano. O esquema utilizava um call center para oferecer orações em troca de dinheiro, e as orações eram produzidas por inteligência artificial e adaptadas conforme as necessidades relatadas pelas vítimas.

Segundo as investigações conduzidas pela 57ª Delegacia de Polícia (Nilópolis), o grupo criminoso funcionava como uma empresa formal, com metas de ligações e lucro a serem alcançadas pelos atendentes. As vítimas eram contatadas e induzidas a pagar valores, em média R$ 50, via Pix ou boleto bancário, com destinatária sendo a esposa do pastor.

Todos os atendentes seguiam roteiros predefinidos, garantindo que a abordagem e as mensagens fossem padronizadas e convincentes. Após a transferência, os textos das orações eram gerados com apoio de tecnologia de inteligência artificial, simulando personalização e eficácia espiritual.

A Polícia Civil identificou o local de operação do grupo por meio de trabalho de inteligência e monitoramento, e agora busca outros administradores e beneficiários do esquema. A investigação ressalta a combinação de fraude financeira com exploração de vulnerabilidade religiosa, configurando crime contra o consumidor e estelionato.

O pastor preso e os demais integrantes do grupo podem responder por crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, conforme detalha a investigação em andamento.

